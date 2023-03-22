بسبب وجبة طعام..سيدة تهدد بقتل عمال مطعم في ولاية فلوريدا

الوكيل الإخباري - عاش عاملون في أحد فروع مطعم الوجبات السريعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، لحظات مرعبة تحت تهديد السلاح على يد شابة، لأنهم لم يمنحوها وجبة الطعام التي طلبتها، والتي لم تكن أصلاً في قائمة المطعم.

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وألقي القبض على كوافي يانغ (26 عاماً) في فلوريدا الأسبوع الماضي، بعد أن لوحت بسلاح ناري في وجه عاملين اثنين.





ووجهت السلطات تهم «الاعتداء الشديد بسلاح مميت دون نية القتل، وحمل سلاح علناً».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الخميس الماضي، في أحد مطاعم الوجبات السريعة في كوكوا بولاية فلوريدا، عندما توقفت يونغ أمام نافذة الطلبات، وطلبت وجبة لم تكن في القائمة.

وأخبرت العاملة يونغ بأن الوجبة التي طلبتها «لم تكن متاحة» وسألتها عن سبب غضبها، مما دفع الأخيرة إلى التلويح بمسدس أسود في وجهها بغضب. ثم توجهت يونغ بعد ذلك إلى النافذة الثانية لاستلام الطلبات، واضعة المسدس على رجليها، حسب ما قال العامل للضباط.

واتصل موظفو المطعم بالشرطة، التي ألقت القبض عليها وعثرت بحوزتها على المسدس وخزينة قادرة على حمل 50 طلقة.

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