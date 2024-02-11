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الأحد، 11-02-2024 10:05 ص

بطارية مصنوعة من الألبان واللحوم في إيطاليا - صورة

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الوكيل الإخباري - استطاع علماء من المعهد التقني في إيطاليا، تطوير أول بطارية قابلة للشحن في العالم، مصنوعة من المواد الغذائية، مثل الألبان واللحوم، ما يجعلها قابلة للأكل .

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وقال أحد الباحثين الرئيسيين، ماريو كايروني، إن «الاستخدامات في المستقبل، تتراوح من الدوائر الكهربائية والمستشعرات القابلة للأكل، التي يمكن أن تراقب الظروف الصحية، إلى توفير الطاقة للمستشعرات، لرصد ظروف تخزين الطعام».


وقال بيان من مركز المعهد التقني في إيطاليا في ميلانو، إن العلماء استخدموا الريبوفلافين (فيتامين B2) ، والفلافونويد النباتي الكيرسيتين ، حيث يوجد الأول في اللوز ومنتجات الألبان واللحوم، بينما الأخير يمكن العثور عليه في الحمضيات والخضروات الورقية.


وأوضح كايروني أنه «نظراً لمستوى الأمان لهذه البطاريات، يمكن استخدامها في ألعاب الأطفال، كما أن إمكانية إعادة شحنها، تضيف إلى فوائدها التقنية المحتملة، وتقلل بشكل كبير من النفايات».


علاوة على ذلك، يعتقد الفريق أنه يمكن جعل البطارية الصالحة للأكل صغيرة بما يكفي لتناسب حبة دواء.

 


 

البيان 

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