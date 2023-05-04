الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة واصابة بحادث سير مروع على طريق المفرق

الغذاء والدواء توضح حول تحذير من حلوى "كادبوري"

البيت الأبيض يعلن عن تقديمه لأوكرانيا كل ما يلزم للهجوم المضاد

الصفدي يشيد بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

السقاف: توفير 3200 فرصة عمل من خلال مشاريع استثمارية

زاخاروفا تعلق على كلمات زيلينسكي حول الحرب الأخيرة

أنقرة تعلن تحييد 8 عناصر إرهابية شمال سوريا

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة اعتبارا من الاحد المقبل

السير تكشف سبب الازدحام على مخرج جسر النهضة باتجاه اشارات الثامن

الخميس، 04-05-2023 03:48 م

بعد اختفائه .. العثور على رفات رجل داخل تمساح في أستراليا

_129564775_gettyimages-108128106


الوكيل الإخباري - اكتشفت الشرطة الأسترالية رفات رجل داخل تمساح بعد يومين من البحث عنه.

واختفى الأسترالي كيفين دارمودي البالغ 65 عاما من العمر منذ يوم السبت الماضي في ولاية كوينزلاند بشمال شرقي أستراليا، حيث قام برحلة صيد مع أصدقائه.

اضافة اعلان


وقال صيادو الأسماك إنهم لم يروا ما حدث، لكنهم سمعوا صراخ الرجل بعد سماع صوت دفقة مياه.


وبعد يومين من عمليات البحث التي أجرتها الشرطة المحلية، قتل عناصر الشرطة تمساحين، كان طول أحدهما 4.1 أمتار والآخر 2.8 متر، وعثرت على رفات الرجل داخل واحد منهما.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4-5-2023_13_08_12_GomhuriaOnline_441683194892

مقبرة تحت الماء.. كشفت خفايا في الحرب الأهلية الأميركية

czo1MzoiaHR0cDovL3d3dy5zYW5hYW5ld3MubmV0L3Bob3RvLzIzLTA0LTI4LTk2MjEzNTk5Ni5qcGciOw==

طيران السعودية تنشر فيديو 'أجمل هبوط في العالم'

photo_2023-04-30-20.22.56-768x402

ماتت في الحال ..سيدة تسقط من مصعد في مطار دولي بإندونيسيا - فيديو

wTGASkEVnq_3Orhl-768x628

شاهد لحظة انفجار بيضة مسلوقة في وجه فتاة بإحدى الدول

image (1)

قطعة حلي عمرها 20 ألف عام تساعد علماء في معرفة الحمض النووي لامرأة في روسيا

505725Image1-1180x677_d

ظاهرة طبية نادرة .. ولادة رضيع بثلاثة ايادي في الهند -صورة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-04-25 at 15.20.40

كاميرا المراقبة توثق لحظة وفاة فارس سقط من اعلى جواده في استراليا -فيديو وصور

Doc-P-1058200-638173677997877086

منزل للإيجار مجاناً بشرط واحد في أستراليا.. ما هو؟

7b5bc91a-أنواع-الأبقار

تشوه غريب لـ20 بقرة دون أي أثر للدماء في أستراليا