بعد اختفائه .. العثور على رفات رجل داخل تمساح في أستراليا

الوكيل الإخباري - اكتشفت الشرطة الأسترالية رفات رجل داخل تمساح بعد يومين من البحث عنه.



واختفى الأسترالي كيفين دارمودي البالغ 65 عاما من العمر منذ يوم السبت الماضي في ولاية كوينزلاند بشمال شرقي أستراليا، حيث قام برحلة صيد مع أصدقائه.

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وقال صيادو الأسماك إنهم لم يروا ما حدث، لكنهم سمعوا صراخ الرجل بعد سماع صوت دفقة مياه.



وبعد يومين من عمليات البحث التي أجرتها الشرطة المحلية، قتل عناصر الشرطة تمساحين، كان طول أحدهما 4.1 أمتار والآخر 2.8 متر، وعثرت على رفات الرجل داخل واحد منهما.

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