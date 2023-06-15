الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

66 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 56% بالبحر الميت

صندوق اسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

ثمانية قتلى وثلاثة جرحى في نزاع على قطعة أرض في تركيا

الأردن يتحرى هلال ذي الحجة يوم الأحد القادم

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية بشأن وظائف هذه الفئة - رابط

ماذا يعني وقف الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة مؤقتا؟

رئيس الوزراء يؤكد توحيد مرجعية الاستثمار ورفع قدراتها المؤسسية

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط ترقب لقرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

إخماد 163 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

الخميس، 15-06-2023 11:21 ص

بعد تنفيذ الحكم بقاتل نيرة أشرف.. هذا ما حدث لوالدته في مصر - صورة

تنفيذ-حكم-الإعدام-في-قاتل-نيرة-أشرف-1686740094507_large


الوكيل الإخباري - نفذت الجهات الأمنية المختصة في مصر أمس الأربعاء حكم الإعدام في الشاب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف ذبحا أمام بوابة جامعة المنصورة، في جريمة هزت الرأي العام في البلاد.

اضافة اعلان


وفقدت والدة محمد عادل قاتل نيرة أشرف، النطق وتعرضت لوعكة صحية لدى علمه بتنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها.


وأفادت مصادر أمنية، بأن محمد عادل انهار بصورة هستيرية قبل تنفيذ الحكم، مطالبًا بإيصال رسالة إلى أمه فحواها: «سامحيني يا أمي.. قتلت لأنني كنت أحب».

 


 

صدى

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
eufhk-660x330

فيديو.. دخل مرحاض منزله ليصدم بـ 'ثعبان' في استراليا

1dc92bde-09af-4230-a02c-8d9e329ba292-768x432

فيديو وثقه حجاج.. شاهد موكب الملك عبدالعزيز في مكة عام 1928 م

غتتغتغتغ

انهار بصورة هستيرية.. هذه آخر كلمات قاتل نيرة قبل إعدامه في مصر - فيديو

image

اتهام مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد الامريكية بسرقة أعضاء

214086

بعد 27 عاماً في الخدمة... صاروخ 'أريان 5' الفضائي يتقاعد

231430

اكتشاف مومياء عمرها 3000 عام في بيرو - صور

أخبار متعلقة
غتتغتغتغ

انهار بصورة هستيرية.. هذه آخر كلمات قاتل نيرة قبل إعدامه في مصر - فيديو

22340_M

مصر.. أول تعليق من والد نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل

648973494c59b70afb05bc89

اجراء صارم من السلطات الرسمية المصرية بحق قاتل نيرة أشرف