بعد تنفيذ الحكم بقاتل نيرة أشرف.. هذا ما حدث لوالدته في مصر - صورة

الوكيل الإخباري - نفذت الجهات الأمنية المختصة في مصر أمس الأربعاء حكم الإعدام في الشاب محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف ذبحا أمام بوابة جامعة المنصورة، في جريمة هزت الرأي العام في البلاد.

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وفقدت والدة محمد عادل قاتل نيرة أشرف، النطق وتعرضت لوعكة صحية لدى علمه بتنفيذ حكم الإعدام بحق ابنها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن محمد عادل انهار بصورة هستيرية قبل تنفيذ الحكم، مطالبًا بإيصال رسالة إلى أمه فحواها: «سامحيني يا أمي.. قتلت لأنني كنت أحب».





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