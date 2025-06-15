نمل خطير يغزو أمريكا.. انتشاره يتسع ولسعته تهدد الحياة

الوكيل الإخباري- أطلق خبراء بيئيون في الولايات المتحدة تحذيرات بشأن الانتشار السريع لنوع خطير من النمل يُعرف باسم "نمل الإبرة الآسيوي"، مشيرين إلى أن لسعاته قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.

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النمل، الذي يحمل الاسم العلمي Brachyponera chinensis، ينحدر من الصين واليابان وكوريا، وتم رصده لأول مرة في أمريكا في الثلاثينيات. يبلغ طوله نحو 0.2 بوصة، ولونه بني داكن أو أسود لامع.



ينتشر هذا النوع حالياً في أكثر من 20 ولاية أمريكية، خاصة في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، ويتواجد عادة في الأماكن الرطبة والمظللة مثل تحت الصخور وأكوام الخشب.



ورغم أنه أقل عدوانية من "نمل النار"، إلا أن لسعته مؤلمة وقد تستمر لساعات، وقد تُسبب أعراضاً خطيرة تشمل الحكة، الغثيان، تورم الحلق، وصعوبة التنفس، خاصة لدى من يعانون من الحساسية.



وسجلت ولاية جورجيا ثلاث حالات صدمة تحسسية حادة العام الماضي بسبب لسعات هذا النمل. وينصح الخبراء بحمل قلم الإبينفرين (EpiPen) في المناطق التي يُحتمل وجود النمل فيها.