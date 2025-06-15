وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى إختتام مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف

02:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734325 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ‏رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، إختتام مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نُفذ بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. اضافة اعلان



‏

‏وفي كلمتها، خلال اختتام المشروع، أكدّت بني مصطفى على أن مخرجات هذا المشروع تشكّل بداية وإنطلاقة جديدة، نحو تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والطفل، وأهمية إدراك مخاطر العنف وآثاره على الأسرة والمجتمع.

‏

‏وأشارت إلى أهمية المشروع في تحسين نوعية الخدمات المقدمة، من خلال النموذج الجديد، المتمثل بـ "محطة الخدمة الواحدة"، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات النفسية والإجتماعية، والصحية والقانونية، الشاملة والمتكاملة في مكان واحد، وفق أفضل الممارسات والمعايير، مبينةً أن هذه الجهود أحدثت تغييراً بصورة إيجابية في حياة الأسر والأطفال والنساء.