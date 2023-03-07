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الثلاثاء، 07-03-2023 12:20 م

بعد شهر من وقوعه.. شاهد لحظة إنقاذ ماعز من تحت أنقاض زلزال تركيا

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الوكيل الإخباري - تمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال اثنين من الماعز على قيد الحياة، بعد شهر كامل من الزلزال الذي ضرب البلاد متسببًا في مقتل أكثر من 45 ألف شخص، وفقًا لإحصاءات غير نهائية.

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وعثرت فرق الإنقاذ على الماعز أثناء عملية البحث وإزالة الركام التي تجري في مدينة قهرمان مرعش، بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة “يني شفق” التركية.

 

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