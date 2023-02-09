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الخميس، 09-02-2023 06:58 ص

"واتساب" ينقذ حياة شاب تركي فُقد تحت أنقاض الزلزال

دمار


الوكيل الاخباري - تسبب تطبيق «واتساب» في إنقاذ حياة شاب فُقد تحت الأنقاض إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الاثنين الماضي.

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ونجا بوران كوبات بعدما أرسل مقطع فيديو عبر «واتساب» وهو أسفل أنقاض منزله، وذلك حسبما أفاد موقع «بوابة الوفد» الإخباري.


وكان كوبات (20 عاماً) قد حوصر هو ووالدته واثنان من أعمامه تحت الحطام، قبل أن يكتشف وجود هاتفه المحمول بجواره، ويستخدمه طالباً النجدة.


وخطرت له فكرة نشر الفيديو على «واتساب»، وتوقع انشغال رجال الإنقاذ، فقرر إرسال الفيديو إلى أصدقائه الذين اعتادوا متابعة فيديوهاته.
وقال بوران، في مقطع الفيديو: «أرجوكم، أطلب المساعدة من أي شخص يشاهد هذا الفيديو».


ونجح رجال الإنقاذ، من خلال الفيديو، في تحديد موقعه وإنقاذه وعائلته

 

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