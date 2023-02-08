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الأربعاء، 08-02-2023 02:54 م

'يا شام أنت شامنا'.. متطوعون يغنون لطفلة عالقة تحت الأنقاض -فيديو

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الوكيل الإخباري - “يا شام أنت شامنا … لحن الحياة تحت الأنقاض”.. بهذه الكلمات شد متطوعون من عزيمة الطفلة شام العالقة تحت الأنقاض في منطقة أرمناز قرب إدلب، والتي ضربها الزلزال العنيف يوم الاثنين.

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وغنى المتطوعون الأغنية للطفلة “شام” أثناء عملية إنقاذها، مساء أمس الثلاثاء، حيث كانت ممدة تحت الأنقاض وعليها أجهزة التنفس، وتجري حديثاً مع كوادر الإنقاذ وتحاول ترديد الأغنية وراءهم.

يشار إلى أن عمل المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق متفرقة من سوريا يستمر للاستجابة لتضاعف أعداد الإصابات وانتشال العالقين تحت الأنقاض، جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

 

 

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