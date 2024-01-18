بعد فشل مهمتها بالقمر .. تحطيم الكبسولة الفضائية 'بيريغرين'

الوكيل الإخباري - بعد أن فشلت الكبسولة "بيريغرين" في تحقيق هدف الهبوط التجاري الأول على القمر، من المقرر أن يتم تحطيمها في طريق عودتها إلى الأرض بطريقة خاضعة للسيطرة اليوم الخميس.



وأعلنت شركة "أستروبوتيك"، التي تتخذ من بيتسبرغ مقرا لها، أن الكبسولة يجب أن تحترق في الغلاف الجوي للأرض فوق جنوب المحيط الهادئ على بُعد حوالي ألف كيلومتر شمال نيوزيلندا، حوالي الساعة 10 صباحا يوم الجمعة (21.00 من مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

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وتم إطلاق مهمة بيريغرين الخاصة الأسبوع الماضي من مركز الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.



ومع ذلك، كانت هناك مشاكل بعد وقت قصير من الإطلاق، بما في ذلك خلل في نظام الدفع أدى إلى تسرب وقود.



وتمكن المهندسون من تحقيق استقرار الكبسولة لفترة، ولكن تعين التخلي عن هدف الهبوط على القمر.



وكان من المفترض أن تهبط الكبسولة في فبراير بمنطقة تسمى سينوس فيسكوزيتاتيس وتكمل أول هبوط أمريكي غير مأهول على القمر منذ أكثر من 50 عاما منذ مهمة أبولو.

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