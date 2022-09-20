بعد وفاة جورج الراسي .. خطوة جديدة من عائلته

الوكيل الإخباري-زارت عائلة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي المؤلفة من شقيقته الفنانة ساندرين ووالده خليل ووالدته والمحامين زياد حبيش و كارول الراسي، وزير الاشغال العامة علي حمية الذي ابدى كل التعاون مع اسرة الراحل لتحقيق العدالة بموضوع الحادث الذي اودى بحياة جورج.

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واكدت ساندرين ان متابعتها لهذا الموضوع مع اسرتها لن تتوقف حتى تحقيق العدالة و حماية الناس من مخاطر هكذا طريق يحصد ارواحهم.



في المقابل كشفت معلومات خاصة لموقع الفن ان اسرة جورج الراسي و على رأسهم ساندرين يعملون على مشروع اقامة نصب تذكاري في مدينة جبيل تخليداً لذكرى الفنان الراحل، و هذه الخطوة تأتي قبل موعد مرور اربعين يوم على وفاة جورج.

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