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الجمعة، 29-07-2022 09:10 م

مصر.. مفاجأة جديدة في قضية زوج وزيرة الصحة السابق المتهم بالرشوة

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الوكيل الإخباري - كشفت مصدر قضائي مصري أن جهات التحقيق المختصة تجري تحقيقات وتفحص ملفات وحسابات مالية في اتهام جديد يتعلق بالكسب غير المشروع يخص زوج وزيرة الصحة السابق.

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وقضت المحكمة بمعاقبة محمد الأشهب زوج وزيرة الصحة السابق وأحد المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه نصف مليون جنيه.


وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية كشفت امتلاك الأشهب حسابات بنكية في 8 بنوك حكومية وخاصة، وذلك وفقا للتقرير الرسمي المعد من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري عن ثروة الأشهب، بالإضافة إلى ممتلكات عقارية مختلفة وسيارات فارهة وممتلكات أخرى، يجري حاليا التحقيق في مشروعيتها.


وأضاف المصدر أن جهات التحقيق طلبت تقريرا شاملا عن ملف الحالة الوظيفية للمتهم وراتبه منذ بداية عمله وكافة الحوافز أو البدلات أو المكافآت أو أي أموال تحصل عليها من عمله، وكذلك جميع مصادر دخله، لمقارنتها بثروته المالية الحالية، لبيان ما إذا كان هناك ثروة عجز عن إثبات مصادر دخلها أم أنها تمت بشكل مشروع. (RT)


 




 

 


 

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