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الخميس، 03-08-2023 11:32 ص

بنكهة الورود.. بيع فراولة يابانية بسعر لا يصدق

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الوكيل الإخباري - فراولة "الأميرة الجميلة"، هي نوع من الفراولة اليابانية ذات شكل ولون جذاب ونكهة لا مثيل لها، تصل تكلفتها إلى 350 دولارا للقطعة الواحدة، مما يجعلها واحدة من أغلى الفاكهة في العالم.

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وتم تطوير ثمرة "الأميرة الجميلة" بواسطة المزارع الياباني ميكيو أوكودا، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 45 عامًا في زراعة الفراولة.


يبلغ حجم الثمرة حجم كرة التنس تقريبا، وتزن حوالي 100 غرام ولكن الحجم ليس هو ما يجعل الأميرة الجميلة مميزة إنما مذاقها الحلو الذي يشبه نكهة الورود.

 

مثل العديد من مزارعي الفراولة اليابانيين الآخرين، يقوم أوكودا بزراعة مجموعة "الأميرة الجميلة" الخاصة به خلال أشهر الشتاء، ويراقب بعناية درجة حرارة التربة والهواء.


قد يكون النضج البطيء أحد الأسرار الكامنة وراء حلاوة الفراولة ونكهتها اللذيذة.


وفي بلد حيث الفواكة ذات الجودة العالية تساوي حرفياً وزنها ذهباً إن لم يكن أكثر، فإن الأميرة الجميلة مرغوبة للغاية.


وفي أحد المزادات، بيعت فراولة واحدة كبيرة الحجم منها مقابل 50 ألف ين (350  دولار . 

 

سكاي نيوز

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