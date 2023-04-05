بولندا.. خطأ سائق دراجات في بركة يؤدي لحادث كارثي - فيديو

الوكيل الإخباري - حادث كارثي تسبب به سائق دراجات قام بحركة طائشة، مما أدى لإصابة العشرات من المتسابقين خلال سباق طواف الفلاندرز الشهير.

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وكان السائق البولندي فيليب ماسيجوك يحاول تفادي بركة مياه وجدها بطريقه، لينحرف ويصطدم بالمتسابقين الآخرين، ويتسبب بإسقاطهم مثل “قطع الدومينو”.



تصرف السائق البولندي أدى لحادث كبير، وتشابك الدراجات والسائقين ببعضهم البعض على شارع السباق.



وتسبب الحادث بابتعاد عدد من السائقين عن الاستكمال بسبب تعرضهم لإصابة.



ووجه ماسيجوك اعتذارا على حسابه الرسمي بموقع تويتر حيث كتب: “أنا آسف جدا لخطأي الذي أدى لحادث سباق اليوم. أتمنى لكل من تأثر بالحادث أن يكونوا بصحة جيدة”.



وأضاف: “هذا لا يجب أن يحص ووقع بسبب خطأ كبير بالتقدير من جانبي”.

pic.twitter.com/ixym03232A The moment Bahrain Victorious rider Filip Maciejuk caused the crash in the peloton, attempting to ride back onto the road 💥 #RVV23 April 2, 2023

سكاي نيوز