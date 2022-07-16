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السبت، 16-07-2022 02:48 م

بيل غيتس : سأتبرع بكامل ثروتي وأخرج من قائمة الأثرياء

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الوكيل الإخباري-تعهد الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، بالتبرع بأمواله، ليخرج من قائمة الشخصيات الأكثر ثراء في العالم.

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وجاء ذلك بعدما أعلن مؤسس شركة ميكروسوفت، بأنه سيحول 20 مليار دولار من أمواله، إلى الجمعية الخيرية التي تحمل اسمه واسم زوجته السابقة.


وقال الرجل الرابع في قائمة أثرياء العالم إنه "ملتزم" برد أمواله إلى المجتمع.
وكان غيتس تعهد بالتبرع بأمواله في 2010، ولكن ثروته تضاعفت من ذلك الحين.

 

فقد بلغت أملاكه حاليا 118 مليار دولار، حسب مجلة فوربس، ولكن هذا المبلغ سينخفض كثيرا، بعد إعلانه، التبرع للجمعية الخيرية، التي أسسها مع زوجته السابقة، ميليندا، في عام 2000.

 

وكتب غيتس ، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن الجمعية سترفع نفقاتها من 6 مليارات سنويا إلى 9 مليارات سنويا، بحلول عام 2026، بسبب الأزمات الأخيرة، ومن بينها جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وتغير المناخ.


وأضاف، "أعتزم مستقبلا التبرع بجميع ثروتي تقريبا. وسوف يتراجع مركزي في قائمة أثرياء العالم، وقد أخرج من القائمة تماما".

 

"أنا ملتزم بإعادة ثروتي إلى المجتمع، بطريقة تساعد على تخفيف العناء عن الناس وتحسين ظروفهم المعيشية، وأتمنى أن يفعل أثرياء آخرون الشيء نفسه".

 

وتصدر بيل غيتس قائمة أثرياء العالم، التي تصدرها مجلة فوربس، من 1995 و2010، ومرة أخرى من 2013 إلى 2017.

بي بي سي

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