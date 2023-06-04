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الأحد، 04-06-2023 12:40 م

بينما الأم تتسوق.. شاهد النيران تشتعل بسيارة فيها طفلان في أمريكا

تبتنتالارنتالا


الوكيل الإخباري - حدثت حادثة غير مألوفة في فلوريدا، حيث تركت أم تبلغ من العمر 24 عامًا ابنيها دون رقابة في سيارتها التي اشتعلت فيها النيران أثناء تسوقها. وتواجه المرأة، التي تدعى أليشا مور، تهمًا بالإهمال والحرق العمد.

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ووفقًا للشرطة، تركت مور طفليها داخل السيارة التي كانت موقفة خارج متجر “ديلارد” في مجمع “أوفييدو” في 26 مايو/أيار الماضي، ثم دخلت المتجر للتسوق مع رجل آخر. وبعد حوالي ساعة، خرجت المرأة لتجد سيارتها تشتعل فيها النيران.


وقد هرع شهود لإنقاذ الأطفال اللذين كانا داخل السيارة، وأصيبت الطفلة بحروق من الدرجة الأولى في وجهها وأذنيها. وبينما لم تتمكن السلطات من تحديد سبب اندلاع الحريق بعد، فإن المرأة تواجه تهمًا بالإهمال والحرق العمد.

 

 

 

 

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