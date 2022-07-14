الخميس 14-07-2022
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الخميس، 14-07-2022 01:23 م

بينها دولة عربية .. أفضل مدن العالم لعام 2022

هونج-كونج-في-الصين


الوكيل الإخباري-في كل عام، تطلب شركة اعلامية بريطانية من حوالي 20 ألف شخص من سكان المدن في جميع أنحاء العالم، إلى جانب شبكة من المحررين العالميين، تحديد ما الذي يجعل مدينتهم رائعة من خلال دراسة استقصائية تُعرف باسم مؤشر "Time Out".

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وتستخدم "تايم أوت" البيانات الناتجة لتجميع تصنيفاتها العالمية للمدن.

 

احتلت العاصمة الإسكتلندية ”إدنبرة“ المركز الأول كأفضل مدينة في العالم لعام 2022، بحسب تصنيف لشركة إعلامية وترفيهية بريطانية.


وتحتل مدينة شيكاغو الأمريكية المرتبة الثانية ضمن القائمة بعد إدنبرة، وقد أشيد بها كثيرًا لمشهدها الليلي الطويل بقدر ما أشيد بمرونتها في عصر الجائحة.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب مدينة ميديلين بكولومبيا، حيث تشتهر بالحياة الليلية، وفنادق البوتيك، والأطعمة الشهية.

 

وعلى ما يبدو كانت الأفضلية لاسكتلندا، حيث احتلت مدينة أخرى فيها، أي غلاسكو، المرتبة الرابعة ضمن القائمة، إذ أشادت "تايم أوت" بخيارات الطعام المتنوعة والأجواء الودية في المدينة.

 

وفيما يلي، أفضل 10 مدن في العالم لعام 2022، بحسب تقييم "تايم أوت":
1-إدنبرة، اسكتلندا
2-شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية
3-ميديلين، كولومبيا
4-غلاسكو، اسكتلندا
5-أمستردام، هولندا
6-براغ، جمهورية التشيك 
7-مراكش، المغرب 
8-برلين، ألمانيا
9-مونتريال، كندا
10-كوبنهاغن، الدنمارك

سي ان ان

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