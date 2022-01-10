الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

مدير الجمارك: تخفيض التعرفة ستدخل حيز التنفيذ خلال اسبوع

العسعس:93% من المواد سيصبح رسمها الجمركي إما 0% أو 5%

27.5 مليون دينار لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الخدمات البلدية

الملك يتفقد سير العمل في مشروع الموقع الجديد لقيادة الجيش - صور

معان.. العثور على مركبة مفقود المريغة دون سائقها

عويس: موازنة وزارة التعليم العالي متواضعة

التأمين الصحي المدني: 1.388 مليون مؤمن عليه في المملكة

وفقاً لـ 3 شرائح.. هيئة الطاقة توضح كيفية احتساب تعرفة الكهرباء الجديدة

الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب السودان

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 10-01-2022 03:44 م

تجارب مؤلمة تؤثر على أطفالك في المستقبل

الجروح-النفسية-في-فترة-الطفولة-e1534062211114


الوكيل الإخباري - يُستخدم مصطلح الصدمة للإشارة إلى أي تجربة غير سارة مررنا بها خلال نشأتنا، أو حدوث رد فعل سلبي لتجربة صعبة، ويمكن أن تتسبب التجارب المؤلمة المتكررة في أن يعيش الطفل في خوف دائم ويشعر بأن حياته ستكون دائماً خارجة عن السيطرة.

اضافة اعلان

 

وفيما يلي نسرد تجارب مؤلمة للأطفال والتي تؤثر عليهم في المستقبل:

العنف المنزلي
من المرجح أن يتعرض الأطفال لصدمة نفسية إذا تعرضت والدتهم للإيذاء من قبل والدهم.


مرض نفسي في الأسرة
معاناة أحد الوالدين من مشاكل عقلية مثل الاكتئاب والفصام، يمكن أن تؤدي لصدمة الأطفال في الأسرة.


الإيذاء الجسدي
التعرض للإيذاء الجسدي، مثل الصفع والضرب والتجويع من قبل الوالدين أو مقدمي الرعاية يترك أثراً كبيراً يدوم طويلاً في نفسية الطفل.


الإهمال
يمكن للإهمال أن يكون في صورة الإساءة العقلية والعاطفية، أو تخلي الوالدين عن الطفل، أو عدم تخصيص وقت له، وفي جميع الأحوال يترك الإهمال ضرراً على الصحة العقلية للفرد.


الإدمان
يؤثر إدمان أحد الوالدين أو كليهما للمخدرات أو الكحول على الأطفال بشكل كبير.


الفقر
يمكن للفقر أن يسبب ضغوطاً عاطفية شديدة ويسبب الصدمة للأطفال لاحقاً، خاصةً إذا ارتبط الأمر بالحرمان من أساسيات الحياة الطبيعية وتذمر الوالدين المستمر بشأن حالتهما المادية الصعبة.


التنمر
التعرض للتنمر أثناء الطفولة يسبب صدمة للأطفال ويؤثر على تقديرهم لذاتهم.


العنف والموت
مشاهدة مشاهد العنف والموت على الطبيعة، مثل العيش في مناطق الحرب أو التعرض لحادث سيارة، تترك شرخاً كبيراً في نفسية الطفل.


الصراعات المنزلية
حتى لو لم ينطوي الأمر على عنف منزلي، يمكن للصراع المستمر في المنزل مثل الجدال والمشاجرات أن يؤثر سلباً على صحة الأطفال النفسية.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
راتبب

هل إقترب راتبك من الإنتهاء؟ عالج المشكلة بهذه الطرق

1027432766_0_178_2000_1303_1280x0_80_0_0_4c62e5e03d3b70e06bf55c0ef55d0b34

غزو الأرانب لموسكو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

787728613947885

شاهد..علماء يكتشفون آثار أقدام ديناصور في ويلز البريطانية

1027194554_0_60_1920_1140_1920x0_80_0_0_d4d78e9c66982032e15c911c5b54f622

السويد تكشف عن مهن ستختفي قريبا

istock-1312347046-scaled

شاهد..متزلجون علقوا في تلفريك فوق نافورة مياه في أمريكا

7d59a8d638f02ee2ffcb002981ac832f

طبيبة بريطانية تعاقب زوجها على خيانته بخلع أسنانه بالكامل

أخبار متعلقة
image (4)

حسام بوجي ضحية التنمر في مصر يحصد ملايين المشاهدات - فيديو