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الإثنين، 24-04-2023 10:57 ص

تحذير.. العلماء يرصدون عاصفة غريبة على الأرض

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الوكيل الاخباري- اعلن علماء معهد الجيوفيزياء التطبيقية أن عاصفة مغناطيسية على مستوى G4 (قوية جدا) سجلت على الأرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ووفقا لنتائج المراقبة، يبلغ اضطراب المجال المغناطيسي للأرض حاليا الدرجة 4. أي قد تحصل اضطرابات في الملاحة اللاسلكية المنخفضة التردد عبر الأقمار الصناعية ويمكن أن يُرى الشفق القطبي في المنطقة الاستوائية.

والعواصف المغناطيسية، هي اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض تسببها التوهجات الشمسية. وتقسم العواصف المغناطيسية إلى 5 مستويات أو درجات. أضعفها G1 وأقواها G5 ويمكن أن تستمر العاصفة المغناطيسية من بضع ساعات إلى عدة أيام.

تجدر الإشارة إلى أن العواصف المغناطيسية وظاهرة الشفق القطبي تنجم عن تأثير جزيئات الرياح الشمسية في طبقات الغلاف الجوي العليا. لذلك كان بإمكان سكان المناطق الوسطى من روسيا ومدينة موسكو مشاهدة ظاهرة الشفق القطبي بسبب النشاط الشمسي يوم الأحد 23 أبريل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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