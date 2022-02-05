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السبت، 05-02-2022 07:50 ص

تحذير من العيش في ناطحات السحاب

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الوكيل الإخباري - حذر طبيب روسي من مخاطر العيش في ناطحات السحاب وما يمكن أن ينعكسه على صحة البشر.

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وقال سيرجي كومياكوف، كبير الأطباء في Invitro-Moscow، لـ"سبوتنيك"، إن الإقامة الطويلة في ناطحة السحاب يمكن أن تؤثر سلبا على نظام القلب والأوعية الدموية، وعمل الأعضاء الداخلية، بل وتثير الاضطرابات العقلية.


وأشار الطبيب إلى أن البقاء فيها لعدة أيام أو بضعة أشهر ليس خطيرًا، لكن الإقامة الدائمة يمكن أن تسبب مشاكل صحية، بما في ذلك الاضطرابات العقلية.
وأشار إلى أن استخدام المصاعد عالية السرعة في هذه الأبنية يؤدي إلى سد الأذنين، وهو ما يرتبط بانخفاض حاد في الضغط الجوي.


خاصية أخرى لناطحات السحاب، وفقًا لخومياكوف، هي الاهتزازات فوق الصوتية منخفضة التردد، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على عمل الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية والأعضاء الداخلية ويرجع الطبيب أعراض ذلك للغثيان والدوار والخوف والألم في البطن والقلب.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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