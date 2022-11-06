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الأحد، 06-11-2022 04:32 م

تحطم طائرة ركاب في بحيرة فكتوريا بتنزانيا -فيديو

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الوكيل الإخباري - قالت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية اليوم الأحد إن طائرة ركاب سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط وسط طقس عاصف في مطار بمدينة بوكوبا المطلة على البحيرة.

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وأضافت الهيئة أن 15 شخصا أُنقذوا حتى الآن لكن لم يعرف بعد عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة طيران (برسيشن إير)، وما إذا كان الحادث قد أدى إلى سقوط قتلى.

وذكر التقرير أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة التجارية دار السلام و"سقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح بسبب العواصف والأمطار الغزيرة".

وأظهرت لقطات مصورة وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا، ولا يظهر سوى ذيلها من فوق مياه فيكتوريا، كبرى بحيرات أفريقيا.

وقالت هيئة الإذاعة التنزانية إن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الركاب العالقين في الطائرة.

 

 

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