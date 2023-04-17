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الإثنين، 17-04-2023 12:42 م

تصرف غريب من سيدتين أمام الكعبة.. شاهد ماذا حدث؟

الكعبة-المشرفة


الوكيل الإخباري - زيارة بيت الله الحرام ورؤية الكعبة حلم يسعى المسلمون من مشرق الأرض إلى مغاربها في تحقيقه يومًا ما سواء لأداء عمرة أو حج.

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على ما يبدو أن رؤية الكعبة على أرض الواقع كان حلم بعيد بالنسبة لسيدتين ولكن كتب الله لهما تحقيقه، ليظهرا في تصرفاتهما كل احترام وتبجيل لهذا المكان المقدس.


ويوضح مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سيدتان تسيران بالعكس حتى لا يعطينا ظهرهن إلى الكعبة.


ويظهر في المقطع "سيدتان يمسكان بيد بعضهما ويخرجن من صحن الكعبة وبيت الله الحرام وهم يعطيان وجوههما للكعبة بينما يسيران بالعكس ويصعدان السلم بظهرهن بينما يستمران في رفع أيديهن للدعاء".

 

حاز مقطع الفيديو على ملايين المشاهدات وكذلك انهالت التعليقات المؤيدة بين المعارضة لفعلهن والمؤيد لهن.


 

 

 

صدى البلد

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