تعرف على 6 أسباب للانحراف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة

الوكيل الإخباري - يواجه قائدي المركبات أحيانا بعض المشاكل والمخاطر أثناء القيادة على الطرق، ويعد الانحراف المفاجئ للمركبة أحد أبرز الأمور الخطرة التي قد تواجه السائقين، وذلك لاحتمال تسببها في وقوع الحوادث المرورية .



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أسباب الانحراف المفاجئ للمركبة



– تهالك إطارات المركبة أو أن تكون غير مضغوطة بشكل كاف.

– القيادة بسرعات أعلى من المحددة على الطريق.

– إهمال استخدام الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار.

– الانشغال وعدم الانتباه أثناء القيادة.

– إهمال إجراء الفحص الدوري الشامل للمركبة.

– هطول الأمطار الكثيفة على الطريق.

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