تعرف على 6 أسباب للانحراف المفاجئ للمركبة أثناء القيادة

الوكيل الإخباري - يواجه قائدي المركبات أحيانا بعض المشاكل والمخاطر أثناء القيادة على الطرق، ويعد الانحراف المفاجئ للمركبة أحد أبرز الأمور الخطرة التي قد تواجه السائقين، وذلك لاحتمال تسببها في وقوع الحوادث المرورية .
أسباب الانحراف المفاجئ للمركبة
– تهالك إطارات المركبة أو أن تكون غير مضغوطة بشكل كاف.
– القيادة بسرعات أعلى من المحددة على الطريق.
– إهمال استخدام الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار.
– الانشغال وعدم الانتباه أثناء القيادة.
– إهمال إجراء الفحص الدوري الشامل للمركبة.
– هطول الأمطار الكثيفة على الطريق.