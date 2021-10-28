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الخميس، 28-10-2021 12:05 م

تمساح يتجول بشارع في أميركا والشرطة تلقي القبض عليه..شاهد

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الوكيل الإخباري-ألقت شرطة ولاية كارولينا الأمريكية، القبض على تمساح تسلل من حواجز المسبح الخاص به إلى الشارع.

واستخدمت شرطة كارولينا، أساليبا لملاطفة ومحايلة التمساح حيث ساروا معه بهدوء حتى تم إطلاق سراحه في بركة قريبة.

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يأتي ذلك بعد تلقي رجال شرطة كارولينا بلاغاً بوجود التمساح المتطفل يقوم بجولة في الشوارع بعد أن استطاع أن يخترق شبكة الأمان، حسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية. 

وذكرت أنه بعد عدة مناورات استطاع 4 من رجال الشرطة الاميركية ترويض وتقييد التمساح الذي بلغ طوله 3 أمتار، واستخدام مقود وضعه ضباط الشرطة حول رقبته بعد محاولته الدخول إلى منطقة تجمع سكني.

وسار الضباط الأميركيين الأربعة بصحبة التمساح الذي بدا وكأنه يستطلع المكان حتى وصلوا به إلى حافة بركة قريبة حيث أطلقوا سراحه بصورة ودية على أمل ألا يكرر محاولته مرة أخرى.


صدى البلد

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