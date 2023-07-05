الأربعاء 05-07-2023
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الأربعاء، 05-07-2023 03:29 م

تمساح يقتل امرأة على حافة بحيرة في أمريكا

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأميركية وفاة امرأة من ولاية ساوث كارولاينا يوم الثلاثاء بعد أن هاجمها تمساح بينما كانت تسير مع كلبها قرب مضمار للغولف.

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وعثر على المرأة التي لم يعلن اسمها وكان عمرها 69 عاما ميتة في منطقة سبانيش ويلز في هيلتون هيد يلاند وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان صحفي.

 

وعثر عليها على حافة بحيرة على حدود مضمار للغولف، وبدا أن التمساح ظلّ قريبا من المرأة ما عرقل جهود الإنقاذ، وفقا لمكتب الشرطة.

وتم إبعاد التمساح من مكان الهجوم وانتشلت جثة المرأة ونقلها لمستشفى بغرض تشريحها.

لبنان 24

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