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الإثنين، 12-06-2023 03:43 م

الكويت.. نجا من حادث دهس ومات في طريقه للمستشفى بسبب انقلاب السيارة

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الوكيل الإخباري - لم يمُت مقيم سوري في حادث دهس بالكويت؛ ولكنه فارَقَ الحياة أثناء إسعافه من قِبَل الداهس، عندما كانا في طريقهما إلى المستشفى، بعد وقوع حادث مروري وانقلاب سيارتهما.

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وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، تتلخص الواقعة في أنه قد ورد بلاغ لغرفة العمليات بتعرض مقيم سوري لحادث دهس في منطقة الخالدية؛ حيث قام الداهس وهو مواطن كويتي، على الفور بإسعافه بمركبته الرباعية متوجهًا إلى مستشفى الأميري.


وفي الطريق إلى المستشفى تعرضا لحادث تصادم مع مركبة أخرى يقودها شخص يمني في منطقة الصالحية، تَسبب في انقلاب سيارتهما، وبانتقال رجال الأمن والإسعاف تَبَين وفاة المقيم السوري وإصابة المواطن الكويتي واليمني جراء الحادث.

 

وسُجلت قضية بالواقعة، وجرى رفع الجثة والمركبتين عن أمر التحقيق.

 

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