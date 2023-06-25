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الأحد، 25-06-2023 11:42 ص

خلال دقائق تحول زفاف إلى عزاء..قصة مأساوية تثير الجدل في أمريكا - صورة

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الوكيل الإخباري - عاشت عروس أمريكية قصة مأساوية، بعد أن رأت حب حياتها يموت بعد ساعة واحدة فقط من عقد القران، وتحديدا أثناء وقوفهما سويا لالتقاط صور الزفاف، نتيجة تعرضه لجلطة دموية.

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وخلال ما كان يفترض أن يكون واحدا من أسعد أيام حياتها، اتخذ حفل زفاف جوني ماي دينيس منعطفا مأساويا، عندما توفي زوجها توريز دينيس أثناء التقاطه صور الزفاف، خارج مكان إقامتهما في أوماها بولاية نبراسكا الأميركية.


وفي الساعة 4.35 مساءا ، بعد ساعة واحدة فقط من بدء الحفل، توقف قلب توريز ورحل عن عمر 48 عاما، أمام أطفال الزوجين وعائلتهما وأصدقائهما "في غضون ثوان".

 

وقالت مونيكا ميلر، وهي صديقة لجوني ماي، إن هذا كان "أسعد يوم في حياة توريز"، مضيفة: "كان بإمكاني رؤية الابتسامة على وجهه ومدى سعادته.


وأنشأت الصديقة صفحة لجمع التبرعات على موقع "GoFundMe" لمساعدة الأرملة المكلومة في تحمل تكاليف الجنازة والنفقات الأخرى لمهام مثل جز العشب وإزالة الجليد من أمام المنزل، خلال الأشهر المقبلة.

 


 

سكاي نيوز 

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