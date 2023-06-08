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الخميس، 08-06-2023 09:56 ص

صعقة كهربائية خلال الاستحمام تنهي حياة رياضية جزائرية

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الوكيل الإخباري - أودت صعقة كهربائية، يوم الاثنين الماضي، بحياة بطلة الكاراتي الجزائرية الصاعدة وسام ايسغد، المنتمية لـ"نادي الشباب الرياضي - بابا أحسن" في الجزائر العاصمة.

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واهتزت أسرة الكاراتي الجزائرية على وقع خبر رحيل واحدة من خيرة رياضيي الكاراتي.

وتقدم رئيس "الاتحادية الجزائرية للكاراتي"، ياسين قوري، في منشور عبر صفحة الاتحادية على "فيسبوك" بأحر التعازي القلبية لعائلة الفقيدة التي تبلغ من العمر 17 عاماً.


يذكر أن البطلة الراحلة كانت تحضّر لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، قسم 3 علمي، في "ثانوية الشهيد عمار سواس – بابا حسن" في العاصمة الجزائرية.


وقد أحدثت هذه الفاجعة صدمة بين سكان حي بابا حسن، وأكد أحدهم أنه بعد تعرضها لصاعقة وهي تستحم تم نقل الشابة للمستشفى القريب لكن محاولات إنعاشها باءت بالفشل.

 

 

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