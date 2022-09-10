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السبت، 10-09-2022 09:44 ص

تنبأ بوفاة الملكة إليزابيث قبل عام.. تغريدة تثير جدلًا واسعًا حول العالم

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الوكيل الإخباري-أثارت تغريدة على تويتر جدلًا واسعًا حول العالم، بعدما تنبأت بموعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية قبل عام.

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نشر شخص يدعى جو تغريدة على تويتر في العاشر من ديسمبر من العام الماضي 2021، «ستموت ملكة إنجلترا في 7 سبتمبر 2022».


وأعلن قصر باكنجهام، مساء الخميس، 8 سبتمبر 2022، وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد تدهور حالتها الصحية.


وقد حملت الملكة إليزابيث الثانية لقب أطول ملوك بريطانيا حكمًا، كما أنها أول امرأة ملكية بريطانية تصبح عضوًا في القوات المسلحة البريطانية.

 



المصري اليوم

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