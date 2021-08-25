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الأربعاء، 25-08-2021 04:02 م

توائم أربعة يخترن المهنة نفسها على خطى والدتهن في الهند - صورة

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الوكيل الإخباري - عندما أنجبت الممرضة الهندية، جوبي شيبو ماثيو، توائمها الأربعة في سلطنة عمان قبل 21 عاماً، كانت فخورة جداً بملائكتها الصغار، وقد تضاعفت فرحتها الآن بعد انتقالها إلى بريطانيا بسبب تأهل التوائم الأربعة لمهنة في مجال التمريض على خطة والدتهن. 

وتأمل السيدة البالغة من العمر 52 عاماً، والتي تعمل في قسم الأورام في مستشفى "ابسويتش" في سوفولك، أن تتمكن بناتها من إلهام غيرهم من الممرضات والممرضين في التفكير في تلك المهنة. 

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وعن اختيارهن تلك المهنة، قالت جوبي شيبو ماثيو لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن الفتيات الأربع شاهدن شغفها بالرعاية وأن تكون ممرضة، وقد أردن جميعهن فعل الشيء نفسه.


وكانت قد انضمت ثلاث فتيات هن، إيلينا وانجيل وانيتا، إلى أجنحة مستشفى بابوورث الملكي في كامبردج، أخيراً، بعد التأهل كممرضات، في حين التحقت اختهن، أنيشا، إلى قسم العلاج الطبيعي بمستشفى كيترينغ بنورث هامبتون شاير.


 

المصدر - البيان 

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