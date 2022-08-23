توفر خدمة الانترنت بأعلى قمة جبل في أفريقيا

الوكيل الإخباري-أصبح بالإمكان لمن يتسلّقون جبل كليمنجارو، توثيق خطوات رحلتهم في لحظة بلحظة عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعد الخطوة الأخيرة التي اتخذتها السّلطات التنزانيّة لتفعيل خدمة الإنترنت عالي السرعة حول منحدرات الجبل.



ويقع جبل كليمنجارو في شمال تنزانيا، وهو أعلى قمّة في أفريقيا حيث يبلغ ارتفاعه 5900 متر تقريبًا. وأُسست الخدمة من قبل مؤسسة الاتصالات التنزانية، أطلقت يوم الثلاثاء من الأسيوع الماضي، بحسب وزارة الإعلام.

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وأكد وزير المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنزاني، نابي ناؤيى: "يمكن للسيّاح الآن التواصل في جميع أنحاء العالم من قمة جبل كليمنجارو. نحن ذاهبون إلى قمة أوهورو، وعلى ارتفاع 5880 متر فوق مستوى سطح البحر".





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