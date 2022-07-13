جدل في الصين حول مثلجات لا تذوب بالحرارة والشركة المصنعة توضح المكونات !

الوكيل الإخباري-تعرضت شركة آيس كريم صينية فاخرة لانتقادات شديدة عقب انتشار مقطع فيديو بشكل واسع، يُظهر مثلجات باهظة الثمن، لا يبدو أنها تذوب عند تعرضها لمصدر حرارة.

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وفي الفيديو، الذي شوهد حتى الآن أكثر من 500 مليون مرة على موقع الويب الصيني الشهير Weibo، يضع شخص ولاعة قرب المثلجات باهظة الثمن، والتي يبدو أنها لا تذوب، وفقا لصحيفة South China Morning Post.



وأثارت الشركة الجدل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد الكشف عن أن منتجاتها لا تذوب في درجات الحرارة العالية أو عند تعرضها للنار مما أثار تساؤلات حول ما هو موجود في منتجاتها.



وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد الإنترنت أن الآيس كريم لا يذوب عندما اختبره أحد مستخدمي الإنترنت عن طريق حرق جزء منه بقداحة، وذكر التقرير أن الدخان ظهر في الفيديو بعد أن لامس الآيس كريم النار وفاحت رائحة الطعام المحترق.



كما أنه، في مقطع آخر، ظل الآيس كريم لزجا بدلا من أن يذوب ويتحول إلى سائل، كما يفعل الآيس كريم العادي، عندما وضع في غرفة تبلغ درجة حرارتها31 درجة مئوية بعد أكثر من 50 دقيقة.

وتساءل رواد الإنترنت عما يحتويه هذا الآيس كريم المسمى Chicecream، نظرا لارتفاع أسعار منتجاتها، حيث تباع بعض أنواع الآيس كريم من الإصدار الأول بسعر 70 يوانا (10.50 دولارا أمريكيا) أو أكثر.



وصرح مسؤولو شركة Zhong Xue Gao، ومقرها شنغهاي، بأن "جميع منتجاتها تتماشى مع معايير الجودة التي وضعتها السلطة الوطنية الصينية" وفقا لصحيفة South China Morning Post.



وفي بيان صدر على موقع Weibo، زعمت الشركة: "المكونات الرئيسية للآيس كريم بنكهة جوز الهند هي الحليب، القشطة، ولب جوز الهند، والحليب المكثف، ومسحوق الحليب. و40% من هذا الآيس كريم عبارة عن مواد صلبة".



وقالت إنها أضافت 0.032غ من الكاراجينان، وهو مستخلص أعشاب بحرية، في منتجات الآيس كريم التي تزن كل منها 78غ، والتي تلبي اللوائح الوطنية.







وأشارت بعض الدراسات إلى أن الكاراجينان يسبب مشاكل صحية وربما سرطانا، على الرغم من أن صحيفة الكاراجينان أشارت إلى أن تسببه للسرطان أمر "مثير للجدل".



وذكرت الشركة المصنعة أن الكاراجينان يستخدم على نطاق واسع في الآيس كريم والمشروبات. وقالوا إن "صمغ الكاراجينان يساعد بروتينات الحليب في الحفاظ على الاستقرار".



وما يزال المستهلكون غير مقتنعين تماما بمدى أمان الآيس كريم بالفعل ولماذا هو مكلف للغاية.











روسيا اليوم

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