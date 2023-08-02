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الأربعاء، 02-08-2023 07:27 م

جريمة مروعة.. إعدام شخص قتل أخاه بطعنه في الصدر خلال نومه في السعودية

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا بأحد الجناة بمنطقة القصيم، بعد أن قام بقتل أخيه عبر طعنه بالسكين في صدره وهو نائم.

ونُفذ حكم القتـل بحق المتهم، اليوم الأربعاء بتاريخ 2 أغسطس في منطقة القصيم.

وقال بيان الداخلية السعودية اليوم الأربعاء: "قال الله تعالى "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".

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وأضافت في بيانها: "أقدم طلال بن سعود بن سبيل العوفي – سعودي الجنسية – علـى قتل أخيه إبراهيم، وذلك بطعنه بسكين في صدره وهو نائم مما أدى إلى وفاته".

وأشارت في البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني المذكور، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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