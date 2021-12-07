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الثلاثاء، 07-12-2021 09:54 ص

جندي بريطاني يقاضي وزارة الدفاع جراء تعرضه للبرد

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الوكيل الإخباري - رفع العسكري البريطاني تشيليشي موامبا دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية لإصابته بالبرد أثناء الخدمة في إستونيا، مطالبا بتعويضات تصل إلى 860 ألف جنيه إسترليني.

وكان موامبا يؤدي الخدمة في إستونيا خلال الفترة بين 10 نوفمبر و3 ديسمبر 2017، وسط ظروف طقس قاسية مع درجة حرارة منخفضة، مما أدى لإصابته بالبرد.

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ويقول محامي موامبا إنه يعاني من مشاكل مع النطق بنتيجة إصابته.

 

واعترفت وزارة الدفاع بالمسؤولية عن تعرض الجندي للبرد، لكنها رفضت تحمل المسؤولية عن الآثار الأخرى لإصاباته.

ومن المتوقع أن تبدأ المرافعات القضائية خلال الفترة بين يونيو وأكتوبر العام المقبل، بحسب موقع روسيا اليوم.

يذكر أن أكثر من 800 عسكري بريطاني تم نشرهم في إستونيا عام 2017 "لردع العدوان الروسي" المزعوم، وتعزيز قدرات الناتو في المنطقة.

المصدر - البيان 

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