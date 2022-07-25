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الإثنين، 25-07-2022 10:57 ص

جوجل تطرد مهندس برمجيات كشف سراً !

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الوكيل الإخباري-طردت شركة جوجل مهندس برمجيات عمل في فريق تطوير الذكاء الاصطناعي في الشركة، بسبب ادعائه بأنه أجرى محادثات مع روبوت أصبح «واعياً ولديه مشاعر مثل البشر»، حسبما ذكرته موقع العربية. نت.


وأكدت شركة جوجل طرد موظفها في بيان قالت فيه إن مزاعم المهندس بليك ليموين «لا أساس لها على الإطلاق»، وإنه شارك معلومات سرية عن الشركة مع أطراف ثالثة، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ».

ووفقاً للبيان، قامت الشركة بطرده في النهاية بعد أن «ظل يفضل باستمرار انتهاك سياسات التوظيف وأمن البيانات الواضحة التي تتضمن الحاجة إلى حماية معلومات المنتج».


وقالت جوجل إنها بحثت في الأمر على نطاق واسع، بما في ذلك 11 مراجعة لـ LaMDA.

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عكاظ

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