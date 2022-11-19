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السبت، 19-11-2022 09:40 ص

جيمس ويب يرصد ساعة رملية - صورة

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الوكيل الإخباري - كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي النقاب عن أحدث صوره للعظمة السماوية، والتقط «ساعة رملية» من الغبار البرتقالي والأزرق تم إطلاقها من نجم حديث التكوين في مركزها.

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وقالت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية في بيان، إن الغيوم الملونة مرئية فقط في ضوء الأشعة تحت الحمراء، لذلك لم تسبق رؤيتها من قبل. والنجم الصغير جداً، المعروف باسم L1527، يختبئ في الظلام في عنق الساعة الرملية. لكن الضوء ينسكب من أعلى وأسفل القرص ليضيء الغيوم التي تشبه الساعة الرملية.

 

 

روسيا اليوم 

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