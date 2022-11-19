جيمس ويب يرصد ساعة رملية - صورة

الوكيل الإخباري - كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي النقاب عن أحدث صوره للعظمة السماوية، والتقط «ساعة رملية» من الغبار البرتقالي والأزرق تم إطلاقها من نجم حديث التكوين في مركزها.

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وقالت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية في بيان، إن الغيوم الملونة مرئية فقط في ضوء الأشعة تحت الحمراء، لذلك لم تسبق رؤيتها من قبل. والنجم الصغير جداً، المعروف باسم L1527، يختبئ في الظلام في عنق الساعة الرملية. لكن الضوء ينسكب من أعلى وأسفل القرص ليضيء الغيوم التي تشبه الساعة الرملية.





Hidden in the neck of this “hourglass” of light are the very beginnings of a new star — a protostar. The clouds of dust and gas within this region are only visible in infrared light, the wavelengths that Webb specializes in: pic.twitter.com/aGEEBO9BB8 Countdown to a new star ⏳Hidden in the neck of this “hourglass” of light are the very beginnings of a new star — a protostar. The clouds of dust and gas within this region are only visible in infrared light, the wavelengths that Webb specializes in: https://t.co/DtazblATMW November 16, 2022

روسيا اليوم