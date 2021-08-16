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الإثنين، 16-08-2021 01:23 م

حدث طبيعي نادر في ألاسكا يشهد انفجار 3 براكين في الوقت نفسه

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الوكيل الاخباري - اندلعت ثلاثة براكين في سلسلة جزر ألوشيان النائية في ألاسكا في وقت واحد لمدة أسبوعين تقريبا.

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ووفقا لتقرير صادر عن شبكة NBC، فإن سبع سنوات على الأقل، مرّت منذ اندلعت ثلاثة براكين في وقت واحد.


وفي هذه المرحلة، لا تشكل هذه الثورات البركانية تهديدا لأي مجتمع قريب بسبب موقع سلسلة جزر ألوشيان، وهي عبارة عن 800 ميل ممتدة من الجزر التي تحيط ببحر بيرينغ.

 


وصُنّف كل من بركان Great Sitkin وMount Pavlof وبركان Semisopochnoi في مستوى تنبيه بركاني برتقالي اعتبارا من يوم الأحد 15 أغسطس، وفقا لمرصد بركان ألاسكا.


وبدأت الانفجارات البركانية منذ ما يقارب الأسبوعين وازداد قوة باطّراد، لكنها لم تشكل بعد مصدر قلق للخبراء.


ويعد بركان Mount Pavlof في نهاية شبه جزيرة ألاسكا، هو الأقرب إلى أي تجمع سكاني، "كولد باي"، على بعد نحو 35 ميلا من البركان. وتنبعث من البركان مستويات منخفضة من الرماد، ما أدى إلى تغيير مستوى التحذير من الأصفر إلى البرتقالي، وهو "ثوران جار يشكل مخاطر محدودة"، حسبما أفاد موقع "إنسايدر".


ويقع البركانان الآخران على بعد مئات الأميال. وأطلق بركان Semisopochnoi سحابة رماد على ارتفاع 10 آلاف قدم في الهواء على جزيرة غير مأهولة.

وفي الوقت نفسه، يحتوي بركان Great Sitkin على نافورة حمم بركانية في قمته، والتي يمكن للناس في مجتمع "آداك" القريب رؤيتها.

ويواصل العلماء مراقبة البراكين عن كثب بحثا عن علامات التغيير.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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