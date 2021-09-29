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الأربعاء، 29-09-2021 01:54 م

حريق هائل يلتهم سلسلة مطاعم على طريق الكورنيش شرق الإسكندرية - فيديو

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الوكيل الإخباري - اندلع حريق ضخم صباح اليوم الأربعاء، بـ 4 مطاعم بمجمع "ميراج" بمنطقة جليم على كورنيش مدينة الإسكندرية المصرية دون إصابات، فيما تواصل قوات الحماية المدنية محاولات السيطرة على النيران.

توجه ضباط قسم شرطة الرمل أول وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية في مصر إلى موقع الحريق، بعد تلقيهم إخطارا بهذا الشأن، في حين أن الحماية المدنية لا تزال تحاول السيطرة على الحريق ومنع انتقالها إلى باقي المطاعم المجاورة على كورنيش البحر.

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وشب الحريق في عدد من المطاعم بعد أن امتدت النيران إليها، وهي "لاتينو، و"ليبانيرو"، و"ستار باي"، و"سي جل"، فيما لم يتم تحديد الخسائر حتى الآن.

 

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