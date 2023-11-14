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الثلاثاء، 14-11-2023 10:31 ص

حريق هائل يلتهم مساحة '6 ملاعب' في لوس أنجلوس - فيديو

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الوكيل الإخباري - سيطرت فرق الإطفاء على حريق هائل أدى إلى اشتعال مقطورات وسيارات ومواد أخرى في ساحات تخزين أسفل طريق سريع رئيسي وسط مدينة لوس أنجلوس .

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وتسبب الحريق في إطلاق ألسنة لهب ضخمة نحو السماء، يوم السبت، وعثر أفراد الإطفاء على حواجز حماية ملتوية، وخرسانة سوداء محطمة عند جسر الطريق السريع 10 في منطقة صناعية.

 

 

 

تقول السلطات إن الطريق الرابط بين شرق وغرب لوس أنجلوس أغلق لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يوم الأحد.


وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق لم يتسبب في أي إصابات، لكنه التهم مساحة تعادل 6 ملاعب كرة قدم.

 

سكاي نيوز

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