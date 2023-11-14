حريق هائل يلتهم مساحة '6 ملاعب' في لوس أنجلوس - فيديو

الوكيل الإخباري - سيطرت فرق الإطفاء على حريق هائل أدى إلى اشتعال مقطورات وسيارات ومواد أخرى في ساحات تخزين أسفل طريق سريع رئيسي وسط مدينة لوس أنجلوس .

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وتسبب الحريق في إطلاق ألسنة لهب ضخمة نحو السماء، يوم السبت، وعثر أفراد الإطفاء على حواجز حماية ملتوية، وخرسانة سوداء محطمة عند جسر الطريق السريع 10 في منطقة صناعية.



🔥Both directions of the 10 Freeway near Alameda in Downtown Los Angeles are shutdown following a massive pallet fire. Alert:🔥Both directions of the 10 Freeway near Alameda in Downtown Los Angeles are shutdown following a massive pallet fire. pic.twitter.com/G7i0J5HtwP November 11, 2023

تقول السلطات إن الطريق الرابط بين شرق وغرب لوس أنجلوس أغلق لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يوم الأحد.



وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق لم يتسبب في أي إصابات، لكنه التهم مساحة تعادل 6 ملاعب كرة قدم.

سكاي نيوز