حريق هائل يلتهم مساحة '6 ملاعب' في لوس أنجلوس - فيديو

الوكيل الإخباري - سيطرت فرق الإطفاء على حريق هائل أدى إلى اشتعال مقطورات وسيارات ومواد أخرى في ساحات تخزين أسفل طريق سريع رئيسي وسط مدينة لوس أنجلوس .
وتسبب الحريق في إطلاق ألسنة لهب ضخمة نحو السماء، يوم السبت، وعثر أفراد الإطفاء على حواجز حماية ملتوية، وخرسانة سوداء محطمة عند جسر الطريق السريع 10 في منطقة صناعية.
Hats off to the firefighters battling the flames in Los Angeles #California— Earth42morrow (@Earth42morrow) November 11, 2023
VC: LA Fire Dept#Bushfire #CAwx #LosAngeles #wildfire #ForestFire #fire #Viral #weather #climate pic.twitter.com/wuCTsKuzNb
Alert:— Bulletin Buzz (@bulletin_buzz) November 11, 2023
🔥Both directions of the 10 Freeway near Alameda in Downtown Los Angeles are shutdown following a massive pallet fire. pic.twitter.com/G7i0J5HtwP
تقول السلطات إن الطريق الرابط بين شرق وغرب لوس أنجلوس أغلق لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يوم الأحد.
وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق لم يتسبب في أي إصابات، لكنه التهم مساحة تعادل 6 ملاعب كرة قدم.
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