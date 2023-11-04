السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

من عمّان .. ميقاتي لبلينكن : اسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة

بقذائف الهاون .. كتائب القسام تقصف تجمع الآليات للعدو

الاحتلال يقصف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا

فاو: تراجع أسعار الأغذية عالمياً باستثناء منتجات الألبان

الغارات الإسرائيلية دمرت 3 مساجد في غزة منذ صباح اليوم السبت

الأونروا: الفلسطيني في غزة يعيش على قطعتي خبز يوميا

غزة: استشهاد 46 صحفيا منذ بدء العدوان

الاحتلال يقصف منزل إسماعيل هنية

رويترز: حماس مستعدة لحرب طويلة ولديها مخزون كاف من الأسلحة والصواريخ

الاحتلال يعتقل 6 شبان من جنين

عاجل

بقذائف الهاون .. كتائب القسام تقصف تجمع الآليات للعدو

السبت، 04-11-2023 11:42 ص

حشرات صغيرة تختبئ بين براعم البروكلي...كيف تتخلص منها؟

253701


الوكيل الإخباري - من الطبيعي أن تتواجد الحشرات في أنواع مختلفة من الخضار والفاكهة، وقد يكون صعبًا أحيانًا رؤيتها، ما يدفع البعض للاعتقاد أنها نظيفة.

وتُعتبر نبتة البروكلي من بين الخضار المفضّلة لدى العديد من الأشخاص، ولكن احذر من الحشرات التي تختبئ بين براعمها.

اضافة اعلان

 

هل غسل الفاكهة والخضار قبل تقشيرها ضروري حقًا؟

وأوضح المركز الوطني الأميركي لحفظ الأغذية المنزلية (NCHFP)، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يجب فصل براعم البروكلي إلى أقسام مناسبة الحجم.

ويمكن حفظها في محلول ملحي، أي 4 ملاعق صغيرة من الملح في غالون واحد من الماء، لمدة 30 دقيقة حتى تخرج الحشرات منها.

وأضاف المركز الوطني لحفظ الأغذية المنزلية أنه يجب سلق براعم البروكلي بالماء لمدة 3 دقائق في الماء المغلي، أو سلقها بالبخار لمدة 5 دقائق.

ويجب التعامل مع الخضار والفاكهة بحذر شديد للوقاية من الإصابة بالأمراض، حيث يمكن أن تحمل جراثيم مضرّة بصحتك.

غسل الفاكهة والخضار:

تُفرّك الفاكهة والخضار تحت الماء الجاري، حتى إذا لم ترغب بتناولها مع قشرتها. والسبب أنه يُمكن انتقال الكائنات الحية الدقيقة إلى داخلها عند التقطيع.
لا يُنصح بغسل الفاكهة والخضار بالصابون، أو المنظفات التجارية، أو المبيضات، أو المطهرات.
قطع الأجزاء المعيبة والتالفة من الخضار والفاكهة، بعيدًا عن بقية العناصر السليمة.
تجفيف الفاكهة والخضار بمناديل ورقية نظيفة.
عدم خلط الفاكهة والخضار مع اللحوم والدواجن والأسماك النيئة.
تبريد الفاكهة والخضار خلال ساعتين من التقطيع أو التقشير عند 4 درجات مئوية في حاويات مخصصة ونظيفة.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
55749-شهر-نوفمبر

شهر نوفمبر وقت التغيير والبداية الجديدة

download

شاهد شلالات تتدفق بغزارة بعد هطول الأمطار في السعودية

istock-645092552-1024x683

فيديو متداول لشباب يجدون كاميرا مخفية داخل مسمار في فندق بأحدى الدول

10202331153439142452441

عنكبوت يعيش بأذن امرأة في تايوان - صورة

Doc-P-1124671-638343377054318846

فيديو لـ 'إبل تسبح' في السعودية

1d8118fa-65bf-4a25-a715-7b0f95fb8c1c_16x9_1200x676

لهذه الأسباب نحب أو نكره عطراً معيّناً!

أخبار متعلقة
mallow

العثور على جثة رجل بعد 20 عاما على وفاته في إيرلندا