حقائق مدهشة لا تعرفها عن العين

الوكيل الإخباري - تعتبر العيون من أهم أعضاء جسم الإنسان، فبفضلها يمكننا توجيه أنفسنا وملاحظة ما يحدث حولنا والتعبير أيضا عن مشاعر لا حصر لها.

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وفيما يلي بعض الحقائق المثيرة للاهتمام بشكل خاص حول العيون والرؤية وكل شيء بينهما، بحسب موقع “mako”.ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الحديث يدور عن عضو مدهش يعمل بطريقة فريدة حقا :



1 - يرمش الشخص العادي 12 مرة في الدقيقة، وترمش النساء بالمناسبة أكثر من الرجال.

2 - تتسع حدقة العين بنسبة 45% عندما نرى ما نحب.

3 - عمى الألوان أو العشى الليلي موجود لدى 10% من الرجال، بينما هو نادر الحدوث جدا بين النساء.

4 - لون العين الأخضر هو الأكثر ندرة، حيث يحتفظ 2% فقط من سكان العالم بأعين خضراء

5- وجود عينين يساعد في إدراك العمق يحسب دماغك المسافات بمقارنة الصور المميزة من كل عين وتلتقط عيناك الضوء مثل الكاميرا ثم ترسل البيانات مرة أخرى إلى عقلك، حيث "تتطور" الصور .

6- تندر الدموع في بداية الحياة ونهايتها لا يستطيع الأطفال حديثي الولادة إنتاج الدموع لمدة ستة أسابيع تقريبًا. كلما تقدمت في العمر، قل إنتاج الدموع.

7- يزيد التدخين والتدخين السلبي من خطر الإصابة بفقدان البصر المرتبط بالعمر ويميل إعتام عدسة العين إلى التطور لاحقًا عند غير المدخنين.

المصدر - ناشطون