الإثنين 28-06-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد لـ الوكيل : الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام القادمة

الأوبئة تبحث اليوم مزج المطاعيم والجرعة الثالثة وخفض سن متلقي اللقاح

ترخيص السواقين تعلن عن مواعيد جولات ' بنوصلك '

مجلس النواب الـ 19 أقرّ في دورته الأولى 23 مشروع قانون وقانونا معدّلا

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2 إلى 4 % نهاية الشهر الحالي

الصحة : على هذه الفئة التوجه إلى مراكز التطعيم دون موعد

الملكة رانيا تهنئ ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وظائف شاغرة لدى مياهنا.. تفاصيل

مهلة تأجيل دفع ضريبة الدخل 2 % عند الاستيراد تنتهي بالأول من تموز

الإثنين، 28-06-2021 11:17 ص

حقائق مدهشة لا تعرفها عن العين

علاج-سواد-تحت-العين-scaled


الوكيل الإخباري - تعتبر العيون من أهم أعضاء جسم الإنسان، فبفضلها يمكننا توجيه أنفسنا وملاحظة ما يحدث حولنا والتعبير أيضا عن مشاعر لا حصر لها.

اضافة اعلان


وفيما يلي بعض الحقائق المثيرة للاهتمام بشكل خاص حول العيون والرؤية وكل شيء بينهما، بحسب موقع “mako”.ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الحديث يدور عن عضو مدهش يعمل بطريقة فريدة حقا : 


1 - يرمش الشخص العادي 12 مرة في الدقيقة، وترمش النساء بالمناسبة أكثر من الرجال. 
2 - تتسع حدقة العين بنسبة 45% عندما نرى ما نحب.
3 - عمى الألوان أو العشى الليلي موجود لدى 10% من الرجال، بينما هو نادر الحدوث جدا بين النساء.
4 - لون العين الأخضر هو الأكثر ندرة، حيث يحتفظ 2% فقط من سكان العالم بأعين خضراء

5- وجود عينين يساعد في إدراك العمق يحسب دماغك المسافات بمقارنة الصور المميزة من كل عين وتلتقط عيناك الضوء مثل الكاميرا ثم ترسل البيانات مرة أخرى إلى عقلك، حيث "تتطور" الصور .

6- تندر الدموع في بداية الحياة ونهايتها لا يستطيع الأطفال حديثي الولادة إنتاج الدموع لمدة ستة أسابيع تقريبًا. كلما تقدمت في العمر، قل إنتاج الدموع.

7- يزيد التدخين والتدخين السلبي من خطر الإصابة بفقدان البصر المرتبط بالعمر ويميل إعتام عدسة العين إلى التطور لاحقًا عند غير المدخنين.

 

 

 

المصدر - ناشطون 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-837250-637603930162546297

سقطا من طائرة أثناء تحليقها وارتطما بالأرض في أستراليا

Colosseum_in_Rome,_Italy_-_April_2007

فتح أنفاق الكولوسيوم في روما - صورة

6033951413284660344cc9ef5b42960361171e44

موسوعة جينيس تسجل أكبر فارق طول بين زوجين - فيديو

aoGvnWQI6Q53WmJRL8K2zX8EWzJukfEFv9uzyB67

لم تتجاوز الـ11 عاما.. بريطانيا تسجل أصغر أم فى تاريخها - صورة

كيفية-زراعة-الزيتون

طرق لغرس شجرة الزيتون والعناية بها

زفاف-2

تصاميم أنيقة لكعكات زفاف كبيرة - صور