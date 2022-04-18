الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

إصابتان حرجتان برصاص الاحتلال في جنين

الاحتلال يقتحم الاقصى ويجبر المصلين والمعتكفين على مغادرته

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

حكم من أفطر متعمداً في نهار رمضان بلا عذر

الخارجية تدين إحراق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم واجتماعات لجان نيابية

أجواء حارة ومغبرة وجافة في أغلب المناطق اليوم

لجان زكاة إربد الثانية تقيم افطارا للأيتام

البلقاء : فعاليات رسمية وأهلية تؤكد اعتزازها بيوم العلم

لواء الكورة يُحيي اليوم الوطني للعلم

الإثنين، 18-04-2022 07:37 ص

حكم من أفطر متعمداً في نهار رمضان بلا عذر

دد


الوكيل الإخباري - أفطرت يومًا في نهار رمضان متعمدًا بلا عذر؛ فما الذي يجب عليّ فعله حتى أتوب من هذا الذنب؟، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية وجاء رد الدار كالآتى: صيام شهر رمضان فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ عن موانع الصوم. 

ومن رحمة الله تعالى ورعايته لِمَا جُبِلَ عليه الإنسان من ضعفٍ، شَرع له التوبة عن معاصيه، واستكمال واستدراك ما قد فاته أو قصَّر فيه، حتى ولو كان ذلك بفعل كبيرة أو ترك فريضة، ومِن هنا تواردت نصوص الفقهاء في بيان ما يَلزَم مَن أفطر في نهار رمضان متعمدًا بأكلٍ أو شربٍ بدون عذرٍ لجبرِ ما فاته من طاعة وتكفير ما لحقه من إثم؛ فأجمعوا على أنه يلزمه القضاء؛ .

وعليه مع القضاء أن يستغفر الله تعالى؛ فقد تواردت الآثار عن جماعة من الصحابة والتابعين في الاقتصار على الاستغفار والقضاء لمَنْ أكلَ أو شرب متعمدًا في نهار رمضان من غير عذرٍ؛

فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه: أنه سُئِلَ عن رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ يَوْمًا مُتَعَمِّدًا؛ مَا كَفَّارَتُهُ؟ فقال: "يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ " أخرجه سعيد بن منصور في "السنن"، والبيهقي في "السنن"، وفي رواية ابن أبي شيبة أنه قال: "يَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَلِكَ، وَيَتُوبُ إِلَيْهِ، وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ".

وروى البخاري في "صحيحه" عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ رضي الله عنه، وَالشَّعْبِيِّ، وَابْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ رحمهم الله؛ فيمَن أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ؟ أنه: "يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ".

والقولُ بقضاء الصوم بمثله مع التوبة إلى اللهِ تعالى والاستغفار هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة ونصُّوا عليه، وهو المختار للفتوى.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ مَن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا عالمًا بوجوب الصوم عليه من غير عذرٍ ولا ضرورةٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نحوهما، فقد ظلم نفسَهَ باقترافِ كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه في هذه الحالة أن يتوب إلى اللهِ تعالى منها بالاستغفار والندم، مع وجوب قضاء الصوم.

اضافة اعلان

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8c341e7a3d225f23a8e792e403155ae4

خطوات لتشجيع طفلك على مساعدتك في شهر رمضان

Doc-P-417669-637857897098540182

غينيس تتوج الكلب الأكبر سنا في العالم

pyramid

هكذا بنيت بدقة.. سر الأهرامات كشف أخيراً

membership_memo_the_right _questıons_39x22

أجب عن هذه الأسئلة.. واعرف عمر عقلك الحقيقي بدقائق!

بللللب

بريطانيا.. مسنة تحتفل بعيد زواجها الـ70 مرتدية فستان زفافها الأصلي-صور

image (2)

أمريكا..يضع جدته في الثلاجة للتخلص منها

أخبار متعلقة
أجمل_دعاء_إلى_الله

أفضل الأدعية المستحبة وقت السحور في رمضان

header_image_Article_Main_Fustany_How_to_Get_Rid_of_Exhaustion_in_Ramadan

نصائح يمنحك اتباعها القدرة على العمل بنشاط أثناء الصوم

فااا

حفل إضاءة فانوس عملاق بالقدس ترحيباً بالشهر الفضيل - فيديو

جج

أشهر الأطعمة بموائد الدول العربية في أول أيام شهر رمضان

737272727

طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة