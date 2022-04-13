أفضل الأدعية المستحبة وقت السحور في رمضان

الوكيل الإخباري - وقت السحور وقت مبارك، فهو وقت النزول الإلهي، وهو وقت استجابة الدعاء، وهو غنيمة ربانية لا ينبغي تركها، وفي شهر رمضان أمرنا رسولنا الكريم باغتنام هذا الوقت المبارك في الدعاء والصلاة والتضرع لله، كما أمرنا بالسحور. فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".

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يعرفنا الشيخ عبدالله العوّام، من علماء الأزهر الشريف، على وقت السحور، فوقت السحر يكون قبيل طلوع الفجر، ويقال هو من ثلث الليل الأخير إلى أول طلوع الفجر.

يقول الشيخ عبد الله: لا شك أن وقت السحر أحد تلك الغنائم الدنيوية والكنوز، باعتباره من السُنن النبوية الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتي أوصانا باغتنامه، حيث إن فضل الدعاء في هذا الوقت عظيم، وهو من أفضل الأوقات المباركة، ولعل لهذا السبب أمرنا رسولنا الكريم بأن نغتنم هذا الوقت في الدعاء، وفي رمضان أمرنا بالسحور.

ويقول الشيخ عبدالله: السحور من المستحبات، والسحور سنّة، وليس واجباً، فمن لم يتسحر فلا إثم عليه، أما بخصوص دعاء السحور، فلا يوجد دعاء معين للسحور، ولكن يفضل القيام ببعض الواجبات قبل السحور، ثم عقد نية الصيام.



ومن الأدعية المستحبة في هذا الوقت يقول الشيخ عبد الله:



- "اللهم لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر فتقبل واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم".

- "اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة إيماناً تباشر به قلبي، ويقيناً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وارضني من العيش بما قسمت لي يا ارحم الراحمين".

- "اللهم بارك لنا في الخيرات، وأكرمنا بالثّبات على طريق الحقّ للنَجاة يوم العَرض على الصراط".

- "اللهم بحقّ حبّنا لرسولك المُصطفى أن تُبارك لنا في الطّاعات، وأن لا تصرف عنّا شهر رمضان إلّا وقد غفرت لنا ما تقدّم من ذنوبنا وما تأخَّر يا أرحم الرّاحمين".

- "اللهم ها قد أمسينا في هذه الليلة المُباركة من شهرنا رمضان على طاعتك، مُعترفين بعزّتك ووحدانيّتك، طائعين مُحبيّن لكَ ولسيّدنا محمّد المُصطفى، فاللهم بارك لنا في رمضان واقبلنا فيه، واعتق رقابنا من النار".

- "اللهم إني سائل فقير فأغنني من سعة فضلك، خائف مستجير فأجرني من عذابك".

- "اللهم ارحم في الدنيا غربتي، وعند الموت صرعتي وفي القبور وحدتي ومقامي غداً بين يديك".

- "اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، اللهم اجعل لي نوراً في قلبي، ونوراً في قبري، ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي".

- "اللهم أنت نور السماوات والأرض، لا إله إلّا أنتَ وحدكَ لا شريك لك، بيدك الأمر كلّه، اللهم أنتَ الحقّ وقولك الحقّ ودينك الحق، دُلّنا بكَ عليك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقلّ من ذلك يا أرحم الرّاحمين، باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمَغرب".

- "اللهم إليك الحمد كلّه، والجلال كلّه، بيدك الأمر لا منجى ولا ملجأ منك إلّا إليك، اللهم أسألك بحقّ أسمائك الحُسنى أجمعين، أن تُبارك لنا في شهر رمضان، وأن تزيدنا فيه من الإحسان، اللهم يا من خضعت لكَ الجبال والسّماوات، نسألك أن ترزق قلوبنا تقواها، وأن تُزكّها، أنتَ خير من زكّاها".

- "اللهم أمسينا وأصبحنا على طاعتك، وعلى شهادة الحقّ التي أوصيتنا بها ونقلها لنا سيّدنا محمّد المصطفى، اللهم بارك لنا في الخيرات، وأكرمنا بالثّبات على طريق الحقّ للنَجاة يوم العَرض على الصراط".

- "اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقياً، وكن بي حفياً رؤوفاً رحيماً يا خير المسؤولين ويا خير المعطين.

- يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها".

سيدتي