الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

زيادة صادرات غرفة تجارة عمان 30.6 % بالربع الأول

انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات بكورونا عالميا في أسبوع

رعب كورونا ..مع مرض مزمن غامض يبدو أنه مرتبط بالفيروس!

تويتر ستطالب بإزالة الصور والفيديوهات لأسرى الحرب

أسعار المواد الغذائية في ألمانيا تسجل مزيدا من الارتفاع بسبب الأزمة في أوكرانيا

الصين تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

السعودية: إيقاف استيراد شاحنات نقل البضائع التي يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات

تفكيك أكبر منصة بيع روسية على الشبكة المظلمة.. ومصادرة بيتكوين بـ23 مليون يورو

الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب أثناء الأذان الثاني

اعتباراً من اليوم.. واشنطن تمنع كل الاستثمارات الجديدة في روسيا

الأربعاء، 06-04-2022 08:13 ص

حفل إضاءة فانوس عملاق بالقدس ترحيباً بالشهر الفضيل - فيديو

فااا


الوكيل الإخباري - احتشد المئات من المسلمين أول أمس الاثنين للمشاركة في حفل إضاءة فانوس عملاق في البلدة القديمة بالقدس، ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تنظم بمناسبة شهر رمضان.

اضافة اعلان


ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم حالياً بشهر رمضان.


وكما في كل عام تملأ فوانيس رمضان التي تعد من أبرز رموز هذا الشهر ومعالمه عند المسلمين، الشوارع والبيوت في كثير من المدن والبلدان الإسلامية.

 

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مسن

حادثة غربية .. مسنّة تسرق ذخيرة من الجيش الروسي و تسلمها للقوات الأوكرانية

tbl_articles_article_10281_717d50b7e55-ea14-46ed-a2d7-e6da91e4d9d6-672x402

للصائمين.. احذروا هذه العادة الخطيرة بعد السحور !

173-133221-alsadma-program-attacking-a-man-assaulted-mother_700x400

برنامج الصدمة..ضرب شاب وجه إهانات لأمه داخل مول تجاري - فيديو

hyl_lmwjh_gdb_lzwj_khll_lsym

لماذا يزيد التوتر العصبي أثناء فترة الصوم؟

bc2bc6e0-d305-4f76-9f9b-e37cebaeb38a

نيويورك ترحب بالربيع بتمثال لـ مجرفة - صورة

624a95894c59b77c9972fe0a

كازاخستان..طائرة تتطاير منها شرارات نار في دجى الليل - فيديو

أخبار متعلقة
جج

أشهر الأطعمة بموائد الدول العربية في أول أيام شهر رمضان

737272727

طريقة للتخلص من رائحة الفم الكريهة