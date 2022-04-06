حفل إضاءة فانوس عملاق بالقدس ترحيباً بالشهر الفضيل - فيديو

الوكيل الإخباري - احتشد المئات من المسلمين أول أمس الاثنين للمشاركة في حفل إضاءة فانوس عملاق في البلدة القديمة بالقدس، ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تنظم بمناسبة شهر رمضان.

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ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم حالياً بشهر رمضان.



وكما في كل عام تملأ فوانيس رمضان التي تعد من أبرز رموز هذا الشهر ومعالمه عند المسلمين، الشوارع والبيوت في كثير من المدن والبلدان الإسلامية.

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