حل لغز أقدم حاسوب في العالم عمره 2000 عام

الوكيل الإخباري - حالة ذهول كبيرة وحيرة لا مثيل لهما، انتابتا بحّاثة متخصصين، عندما تمكنوا أخيراً من فك شيفرة حطام رقمي وضح أنه يرمز إلى «حاسوب – كمبيوتر»، معقّد التفصيلات، يعود إلى ألفي عام مضت!.

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وحسب موقع «إندي 100»، أطلق العلماء على هذه الاكتشاف اسم «أنتيكيثيرا»، أو ما يُسمى في علوم الرياضيات «الحاسوب الأول»، بعدما حير أسلافهم العلماء أجيالاً منذ اكتشافه أول مرة في حطام سفينة يونانية في سنة 1901.



ولفت الموقع، طبقاً لما أورده موقع 24 الإلكتروني، إلى أن الجهاز أداة ضبط الوقت، ويتم تشغيلها يدوياً، وتستخدم نظام «عقارب الساعة» لتتبع مواقيت الشمس والقمر والكواكب.

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