حيل منزلية سهلة التطبيق لإزالة الروائح الكريهة من الحمّام

الوكيل الإخباري - حيل منزلية كثيرة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمّام، موضّحة في الآتي، لكن قبل تطبيق أي منها، من الضروري تهوية الحيز، للحؤول دون أن تتسبّب الرطوبة فيه بتكون العفن، كما الاهتمام بتنظيف المرحاض بعمق.

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لإزالة الروائح الكريهة من الحمّام، يُفيد استخدام المواد الآتية:

1. صودا الخبز: يُذاب المسحوق الأبيض المذكور، في الماء، ويُستخدم في التنظيف وإزالة البقع. كما يصحّ وضع كوب أو وعاء محتو على صودا الخبز على رف لامتصاص أي روائح كريهة.

2. شرائح الليمون الحامض: هي متوافرة، بسهولة، في كل مطبخ؛ تزيل الروائح الكريهة من الحمّام وتجعله منعشا. في هذا الإطار، يُقطع الليمون الحامض إلى شرائح ويوضع في المرحاض، بعد التنظيف.







3. الخلّ الأبيض: لا يزيل الخل الأبيض روائح الحمّام فحسب بل يُمكن للسائل المتوافر في كل منزل أن يُنظّف الرواسب في المراحيض والمصارف، بالإضافة إلى علاج مشكلة انسداد فلاتر الحنفيات. لناحية القضاء على أي روائح، يجب الاحتفاظ بالخل، في وعاء، مع استبدال الأخير كل أسبوعين لنتائج فعالة. من جهة ثانية، تفيد تجربة تنظيف الأسطح في الحمّام، باستخدام مزيج الخل بالملح.

4. فحم البامبو: يُزيل الرطوبة، ويقضي على أحد أسباب روائح الحمام، كما يمتص المواد الكيميائية الضارة في الهواء.



الزيوت الأساسية لإزالة الروائح الكريهة من الحمّام

من السهل استخدام الزيوت الأساسية، لإزالة الروائح الكريهة من الحمّام، فهي ذات نتائج فعّالة بصورة موازية لأي مُعطّر هواء. في هذا الإطار، توزّع كرات قطنية مغموسة بأحد الزيوت الأساسية في الحمام، علما أن زيت عشب الليمون أو شجرة الشاي أو الأوكالبتوس أو الزعتر أو النعناع مناسب للحمام، مع حفظ الزيت داخل قارورة مزودة ببخاخ والرشّ في الجو بعد إنجاز التنظيف.

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