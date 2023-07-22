حيل منزلية سهلة التطبيق لإزالة الروائح الكريهة من الحمّام

الوكيل الإخباري - حيل منزلية كثيرة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمّام، موضّحة في الآتي، لكن قبل تطبيق أي منها، من الضروري تهوية الحيز، للحؤول دون أن تتسبّب الرطوبة فيه بتكون العفن، كما الاهتمام بتنظيف المرحاض بعمق.
4. فحم البامبو: يُزيل الرطوبة، ويقضي على أحد أسباب روائح الحمام، كما يمتص المواد الكيميائية الضارة في الهواء.
الزيوت الأساسية لإزالة الروائح الكريهة من الحمّام
من السهل استخدام الزيوت الأساسية، لإزالة الروائح الكريهة من الحمّام، فهي ذات نتائج فعّالة بصورة موازية لأي مُعطّر هواء. في هذا الإطار، توزّع كرات قطنية مغموسة بأحد الزيوت الأساسية في الحمام، علما أن زيت عشب الليمون أو شجرة الشاي أو الأوكالبتوس أو الزعتر أو النعناع مناسب للحمام، مع حفظ الزيت داخل قارورة مزودة ببخاخ والرشّ في الجو بعد إنجاز التنظيف.
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