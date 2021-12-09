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الخميس، 09-12-2021 04:27 م

خبراء الأزياء العالميين في السعودية ليومين بداية من غد

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الوكيل الإخباري-تنطلق غدا الجمعة فعالية "مستقبل الأزياء" التي تنظمها هيئة الأزياء السعودية على مدى يومين في قصر الثقافة بمدينة الرياض، بمشاركة واسعة من خبراء صناعة الأزياء من السعودية والعالم.

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وستربط الفعالية كبرى الجهات الفاعلة وقادة الإبداع في عالم الأزياء في وقت واحد من ثلاث منصات في الرياض ونيويورك وباريس، لمناقشة القضايا الرئيسية في الصناعة، ومنها قضية الاستدامة والتنوع والابتكار.


ويستقبل "مستقبل الأزياء" ضيوفه المدعوين في مقره الرئيسي بقصر الثقافة، فيما سيتاح لجميع المهتمين حضور جميع جلساته وفعالياته افتراضيا وبشكل مجاني يومي 10 و11 ديسمبر، من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني.


وأوضحت هيئة الأزياء أن برامج الفعالية تتضمن سلسلة منتقاة من الجلسات الرئيسية وحلقات النقاش الشخصية، بمشاركة أشهر صناع الأزياء الرقميين، والمتحدثين الدوليين، وخبراء التصميم، والقادة الملهمين في عالم الأزياء العالمي والمحلي، الذين سيتناولون مواضيع الفعالية الرئيسية: الاستدامة، والتنوع والثقافة، والابتكار، وريادة الأعمال.


ويعد "مستقبل الأزياء" أحدث تطور في قطاع الأزياء السعودي، وأحد مبادرات هيئة الأزياء التي تسعى من خلالها إلى أن يكون حدثا عالميا فريدا من نوعه في الشرق الأوسط، يسهم في ترسيخ مكانة المملكة باعتبارها مركزا إقليميا رائدا للأزياء، ويسلط الضوء على المواهب والقدرات المحلية السعودية .

 

روسيا اليوم

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