الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

إدانة 5 مسؤولين بقضية نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط وبراءة 8 - تفاصيل

261 مليون دولار متطلبات برنامج الأغذية العالمي في الأردن

ضبط مركبة تسير بسرعة 168 كلم على طريق العمري

أسعار الذهب محليا

التخليص على 18 ألف مركبة هايبرد خلال 11 شهراً

أبوعاقولة : ننتظر إعادة خط الترانزيت البري اللبناني

2.4 مليار عجز مقدر في الموازنتين المركزية والوحدات المستقلة

العمل: نفتش على تصاريح العمالة الوافدة وليس المطاعيم

الغذاء والدواء: إلغاء إجازة تداول مستحضر تجميلي و وقف استيراده

“الأمانة” تنذر موظفين بالفصل - أسماء

عاجل

إدانة 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط

الأحد، 05-12-2021 09:35 ص

موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع - صور

199436


الوكيل الاخباري - تمكنت ممرضة سعودية من إنقاذ حياة أشخاص تعرضوا لحـادث سيارة في أحد طرقات محافظة صبيا جنوب السعودية، في مشهد تسابق فيه الزمن لتقديم الإسعافات الأولية لحين وصول الجهات المعنية لموقع الحادث.

اضافة اعلان



البطلة الممرضة "نوف عثاثي" روت تفاصيل موقفها، حيث تقول: "لحظات الإنقاذ كانت حرجة وصعبة، وأنا في تسابق مع الزمن لمحاولة إنقاذ 4 مصابين في حادث مروع بالقرب من منزل أسرتي في قرية آل باحر في صبيا، حيث كنت في إجازة وأقضي يوماً عائلياً.. ولكن بعد سماع الحادثة لم أتردد في المساعدة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، لإنقاذ أرواحهم، فالحادث كان عبارة عن فاجعة حرمتني النوم والراحة لهول المنظر ووجود حالات خطيرة، وكثرة الحالات التي تعاني من ضربات في الرأس".

 


وتابعت سرد القصة: "على الفور توجهت للموقع لتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول الهلال الأحمر السعودي، وحين وصولي رأيتُ السيارة منقلبة على الأشخاص، وكانت هناك إصابتان خارج السيارة وحالتان داخلها، وكانت هناك محاولة لإخراجهما.. ومن هول الحادث حاولت أن أفتش عن المصابين الذين بحاجة لمساعدتي، دون أن أنشغل بلحظات الألم والمشاعر، فتجاوزت مشاعري وسارعت لإنقاذ مصاب بكسر في اليد اليسار، حيث كانت متهتكة، فحاولت تقديم الإسعافات لمصابين بعمل الإنعاش القلبي الرئوي لأحد المصابين، والتنفس الاصطناعي للآخر، ولكنه فارق الحياة بعد وصوله للمستشفى بسبب توقف النبض، فلم أتمكن من إنقاذ سوى مصاب واحد، والثلاثة الآخرين كانت حالتهم حرجة جداً وتوفوا في المستشفى على الرغم من محاولاتي إنعاشهم".


الممرضة "نوف" تعمل في القطاع الطبي منذ أكثر من 9 سنوات، منها 3 سنوات في مستشفى الملك فهد قسم الباطنية نساء، و7 سنوات في قسم الطوارئ في مستشفى صبيا العام، ختمت حديثها برسالة وجهتها للشباب لتلافي السرعة التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث المميتة، والتي شاهدتها خلال عملها سنوات في طوارئ مستشفى صبيا العام.

 

 

المصدر : العربية

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

بعد 50 عاماً.. سيدة أسكتلندية تعثر على خاتمها الضائع

image

كمبيوتر مؤسس ويكيبيديا في مزاد بنيويورك

Gepard-14

بعد معركة شرسة..أم تنقذ طفلها من فم فهد بأعجوبة في الهند

49-1

عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في العالم - صور

2021-02-20T234056Z_663795107_RC2NWL9RU4NX_RTRMADP_3_COLORADO-AIRPLANE-DEBRIS

رجل يقفز من طائرة ركاب خلال هبوطها في أمريكا

انف2

رجل أمريكي يتفاجأ بنمو ضرس في أنفه - صور

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2021-12-01 at 6.20.25 AM

تاجروا بالحيوانات.. سعوديان يواجهان السجن ١٠ سنوات

ذئب

شاهد ما فعله ذئب مفترس في رقبة شاب سعودي

0aeddead69

الحظر الكلي يتصدر الترند في السعودية

Girls-of-Great-Britain-and-Ireland-Tiara-1

شاهد....كيف ظهرت ملكة جمال السعودية في مسابقة ملكة جمال العرب

b225c30b854d3487-1024x684

نصف الدية وغرامة 100 ألف ريال لطبيب التكميم في السعودية

618fe7dd4c59b779162d905b

السلطات السعودية تتعامل مع حيوانين بريين طليقين في أحد أحياء الرياض