خرجت عن سيطرة السائق.. لقطات مرعبة لاشتعال سيارة سباق في انجلترا

الوكيل الإخباري-استطاع متسابق سيارات سباق محظوظ من الهروب بأعجوبة بعد أن تحطمت سيارته واشتعلت فيها النيران بعد ثوانٍ فقط من بدأ السباق.



ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” تُظهر لقطات فيديو درامية اللحظة التي خرجت فيها سيارة السباق عن السيطرة واصطدمت بجدران المضمار في مضمار سانتا بود في نورثها مبتونشاير بانجلترا يوم السبت.



وتوضح اللقطات المصورة نظرت الجمهور المصدوم بينما كانت السيارة تصطدم في حاجز قبل أن تشتعل فيها النيران وانتهى بها الأمر متفحمة بعد ثوانٍ فقط من انطلاقها في سلسلة كأس السيارة المرحة التي تبلغ قوتها 10000 حصان.





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المثير للدهشة أن المتسابق قفز من السيارة دون تعرضه لأي إصابات وابتعد عن مكان الحادث وسط تصفيق حار من الجماهير.



يظهر الفيديو الاصطدام المرعب من زوايا مختلفة ، بما في ذلك عدة زوايا تقابل مباشرةً نقطة التوقف النهائية للسيارة.









صدى البلد

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