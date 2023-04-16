خريطة تفاعلية مذهلة تتيح استكشاف سطح المريخ

الوكيل الإخباري - يمكنك الآن استكشاف المريخ وأنت مرتاح في منزلك، حيث شارك مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا مؤخراً خريطة تفاعلية مشروحة للكوكب الأحمر تظهر بعضاً من أهم المشاهد في عالمنا المجاور.



ورسم الخريطة باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا باستخدام بيانات من بعثات ناسا المختلفة. وتم جمع 110000 صورة تم وضعها في الخريطة بواسطة Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) التابعة لناسا، وهي مركبة فضائية تم إطلاقها في 2005 وجمعت بعضاً من أجمل صور المريخ كما تُرى من المدار. وتحتوي المركبة الفضائية على ثلاث كاميرات بما في ذلك الكاميرا الملونة عالية الدقة HiRISE، وكاميرا عريضة الزاوية تسمى MARCI.

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لكن صور الخريطة جاءت من كاميرا سياق تسمى CTX تلتقط صوراً بالأبيض والأسود بدقة تصل إلى 20 قدماً. وبالنسبة للخريطة، تغطي 110.000 صورة مستخدمة حوالي 270 قدماً مربعاً لكل بكسل، وهو ما يكفي لرؤية الميزات الرئيسية على سطح الكوكب.

ويمكنك الآن التصفح حول الكوكب ومشاهدة العديد من الصور التي التقطتها المركبة الفضائية على مدار السنوات العديدة التي كانت تدور فيها حول المريخ. وقال ريتش زوريك، عالم مشروع MRO في مختبر الدفع النفاث "على مدار 17 عاماً، كانت MRO تكشف لنا عن المريخ كما لم يره أحد من قبل. هذه الفسيفساء طريقة جديدة رائعة لاستكشاف بعض الصور التي جمعناها".



وإذا توجهت إلى موقع الويب الخاص بالخريطة، فستحصل على نظرة عامة على الكوكب. بعد ذلك، يمكنك استخدام الأزرار الموجودة في الجزء السفلي لتكبير بعض أهم المواقع على سطح المريخ، مثل Jezero Crater حيث تستكشف عربة المثابرة حالياً، أو Gale Crater حيث توجد عربة Curiosity. هناك أيضاً روابط لزيارة مواقع المركبات الجوالة التي انتهت صلاحيتها الآن مثل Spirit و Opportunity.

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